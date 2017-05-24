Beşiktaş Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

Beşiktaş'ın oyuncu izlemeden sorumlu ismi Gökhan Keskin'in, Hollanda Ligi ekiplerinden Nijmegen'in 17 yaşındaki yeteneği Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düştüğü öğrenildi.

FERDİ İÇİN RAPOR HAZIRLANDI

Bu sezon özellikle takımının Ajax'la oynadığı mücadelede attığı golle bir anda dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu için olumlu rapor hazırlayan Keskin'in, konuyu yönetime ilettiği bildirildi.

Altyapıdan sorumlu yönetici Metin Albayrak'ın konuyu değerlendirdiği, transferle ilgili olarak resmi temaslara başarılı yöneticinin kararı sonrasında başlanacaği ifade edildi. Alkmaar'ın da hedefinde Hollanda Ligi'nde bu sezon 27 mücadeleye çıkıp 4 asistlik performans sergileyen genç oyuncu, son vuruşlardaki etkili görüntüsüne ek olarak topla süratli bir futbolcu olması sebebiyle de ün yaptı.

Bire bir pozisyonlarda rakiplerini kolay eksiltmesi sebebiyle bir anda Hollanda'nın en çok konuştuğu genç yetenekler arasına giren Kadıoğlu'yla, Beşiktaş'a ek olarak; AZ Alkmaar ve Konyaspor gibi takımlar da ilgileniyor.

NİJMEGEN DÜŞERSE AYRILACAK

Ligde sezonu 16. sırada tamamlayarak Play-Out turuna kalan Nijmegen, Nac Breda'yı geçemezse Hollanda İkinci Ligi'ne düşecek.

Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde genç futbolcunun kariyerine başka bir takımda devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Hollanda'nın genç takımında da görev yapan Kadıoğlu, U-19 Avrupa Şampiyonası'nda da forma giydi. Bu önemli turnuvada 3 kez sahaya çıkan Kadıoğlu, Finlandiya, Ukrayna ve Yunanistan gibi takımlara karşı görev yapıp Portakallar'a 2 gollük katkı sağlamıştı.