Beşiktaş Fransa'da

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden siyah-beyazlı kafile, Nice Havalimanı'na ulaştı.

BEŞİKTAŞ'I BİR GRUP TARAFTAR KARŞILADI

Siyah-beyazlılar, ardından kara yolu ile maçın oynanacağı kente geçti. Kafilede Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulu üyeleri Metin Albayrak, Ahmet Cihat Kumuşoğlu ve Hakan Özköse de yer aldı. Siyah-beyazlı ekibi Nice Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Futbolcular, kendilerine sevgi gösterilerinde bulunanan taraftarlarla fotoğraf çektirdi.