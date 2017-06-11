Beşiktaş Galatasaray'ı geride bıraktı

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Passolig kart satışında Galatasaray'ı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

ZİRVEDE FENERBAHÇE VAR

Siyah-beyazlılar, en fazla Passolig kartı satan kulüp sıralamasında da zirvedeki Fenerbahçe ile arasındaki farkı kapattı. Bir önceki sezona göre Passolig kart sayısını yüzde 57 oranında arttıran Beşiktaş, 329 bin olan kart sayısını, 512 bin 600'e yükselterek ikinci sıraya çıktı.

Bu alanda Fenerbahçe 527 bin 478 ile ilk sırada yer alırken, üçüncü sıradaki Galatasaray 505 bin 333, dördüncü sıradaki Trabzonspor 156 bin 100 ve beşinci sıradaki Atiker Konyaspor 115 bin 200 kart satışına sahip durumda.