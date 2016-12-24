Beşiktaş - Gaziantepspor - CANLI SKOR

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55' Beşiktaş rakip alanda hazırlık paları yaparak pozisyon bulmaya çalışıyor.

50' Beşiktaş ikinci yarıya baskılı başladı ancak Gaziantepspor kontra ataktan bulduğu önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-0 Gaziantepspor

41' GOL... Beşiktaş 1-0 Gaziantepspor (Aboubakar)

Quaresma korneri paslaşarak kullandıktan sonra Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yaptı. Devam eden pozisyonda ceza sahasında topla buluşan Aboubakar topu ağlara gönderdi.



35' Beşiktaş rakip sahada paslaşıyor ancak pozisyon üretmekte zorlanıyor. Bu dakikalarda tempo artmaya başladı.

26' Beşiktaş önemli pozisyondan yararlanamadı. Oğuzhan'la paslaşan Cenk ceza sahası içinde topu aldı. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

18' Bu dakikaya kadar nadir pozisyona giren Gaziantepspor gole çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasının arkasına gönderilen pasta Kangwa Fabri'den sıyrıldı ancak savunma son anda araya girerek onun topu ağlara göndermesine izin vermedi.

16' Tosic'in sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Devam eden atakta Tosic bir kez daha ortaladı. Onun ortasında Oğuzhan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

10' Siyah-beyazlılar bu dakikalarda oyunu rakip alana yıktı ve önemli ataklar geliştiriyor.

5' Beşiktaş mücadeleye taraftarının da desteğiyle etkili başladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Gaziantepspor kozlarını paylaşıyor.

Siyah-beyazlılar ligde ilk yarının son maçında taraftarı önünde Gaziantepspor'u mağlup ederek devre arasına moralli girmek istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Cenk, Aboubakar

Gaziantepspor: Gökhan, Van Hintum, Rajtoral, Abdülkadir, Barış, Muhamed, Musa, Fatau, Kangwa, İlhan Parlak, Ghilas