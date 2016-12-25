Beşiktaş-Gaziantepspor maçında penaltı gerilimi

Gaziantepspor’u 1-0'lık skorla mağlup eden siyah beyazlı ekip, 78. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasında Aboubakar’a yapılan müdahale sonrasında beyaz noktanın başına Oğuzhan Özyakup geçti.

Bu sezon penaltı atışlarını yapan Cenk Tosun’a topu bırakmayan Oğuzhan, Quaresma ile kısa süreli tartışma yaşadı.

Süper Lig’de 5 penaltı golü atan Cenk’e ‘Ben atayım’ diyen siyah-beyazlı oyuncuya, Quaresma tepki gösterdi.

Cenk Tosun’u gösteren Portekizli futbolcu, ardından tepkisini kendi dilinde sürdürdü. Topun başına geçen Oğuzhan ise topu kaleci Gökhan’ın sağına gönderdi ancak Gaziantepspor’un file bekçisi gole izin vermedi.