Beşiktaş genç Oğuzhan için kulüp arıyor

Borussia Dortmund'dan büyük umutlarla getirilen Oğuzhan Aydoğan için Beşiktaş Yönetimi yurtiçi ve dışında kulüp arıyor.

SÜREKLİ OYNAMASI İSTENİYOR

Oğuzhan'ın geleceğinden çok umutlu olan ve gelişimi için sürekli oynaması gerektiğini düşünen siyah-beyazlı yönetimin, genç yeteneği düzenli forma giyebileceği bir takıma göndereceği bildirildi.

Geçtiğimiz devre arasında Portekiz'den gelen teklifleri kabul etmediği için pişman olan yönetiminin, öncelikle Türkiye olmak üzere Almanya ve Belçika'da bazı kulüplerle temasa geçeceği öğrenildi.