Beşiktaş - Gençlerbirliği - CANLI SKOR

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13' Beşiktaş etkili geldi. Takım arkadaşından topu alan Cenk, düzgün bir vuruş yaptı, kaleci Hopf son anda topu çeldi.
10' Bu dakikalarda Gençlerbirliği, ataklara çok adamla çıkıyor. Beşiktaş ise hızlı ataklarla çıkmayı planlıyor.
5' Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da orta sahada birbirini tartıyor.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya ev sahibi Beşiktaş başladı.
Spor Toto Süper Ligi'nde 55 puanla lider konumda bulunan Beşiktaş, takipçisi Başakşehir'in yenildiği haftada sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni mağlup ederek puan farkını 5'e çıkartmak istiyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Politevich, Claro, Anıl, Uğur, Selçuk, Khalili, Ring, Serdar, Aydın