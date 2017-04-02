Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

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Dursun Özbek: Hakan FETÖ'cü olduğu için üyeliğini kaybetti

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Griezmann'ın golü video hakem tarafından iptal edildi

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Önüne çıkan her şeyden atlıyan adam

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1 Milli eskrimci İbrahim'den tarihi başarı Milli eskrimci İbrahim Ahmed Acar, geçtiğimiz ay Avrupa Şampiyonu olmasının ardından bu ay da Dünya Şampiyonu oldu tarih yazdı.

2 Karabük'te Volkan Şen'le Advocaat tartıştı Fenerbahçe'nin Karabükspor'u 1-0 yendiği maça Volkan Şen ile Advocaat tartışması damga vurdu.

3 F.Bahçe'ye 3 puanı Van Persie getirdi Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u Van Persie'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

4 Futbolcuların memleketleri Süper Lig'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde futbol hayatına devam eden Türk futbolcuların nereli olduğunu biliyor muydunuz?

5 Başakşehir son dakikada yıkıldı Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında Akhisar Belediyespor'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

6 Sabri Sarıoğlu'dan vole Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın sabah yaptığı antrenmandaki ayak tenisi maçında hünerlerini sergiledi.

7 Conan Byrne kendi sahasından kaleciyi avladı - İZLE İrlanda Premier Ligi'nin 7. haftasında St Patrick forması giyen Conan Byrne, kendi sahasından gol attı.

8 De Jong: Paramı verin yoksa sahaya çıkmam Galatasaray'da alacakları ödenmediği için isyan eden Hollandalı De Jong, yönetime rest çekti.

9 Cenk Tosun'un 3 talibi var Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş ve Milli Takım'da gösterdiği performansla önemli kulüplerin transfer listesine girdi.