Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

Ligin son 2 haftasında Kayserispor ve Antalyaspor ile berabere kalarak 4 puan yitiren ve 2. sıradaki rakibinin puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir'in Akhisar'a yenildiği haftada Ankara temsilcisini mağlup ederek puan farkını 5'e çıkarmayı hedefliyor...
Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, saat 19.00'da Beşiktaş Arena'da oynanacak. beINSports'tan naklen yayınlanacak mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek.
Antalyaspor maçında çift sarı karttan kırmızı kartla takımını yalnız bırakan Vincent Aboubakar, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Caner Erkin de Gençlerbirliği karşısında görev alamayacak.
Başkent ekibinde ise zorlu maç öncesi önemli bir eksik bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
Gençlerbirliği: Hopf, Politevich, Claro, Uğur, Ahmet, Selçuk, Khalili, Murat, Serdar, Muriqi, Aydın