Beşiktaş Gignac'ı istiyor

Stoper transferini Pepe'yi alarak tamamlayan Beşiktaş'ta gözler forvet konusuna çevrildi.

ROTAYI MEKSİKA'YA ÇEVİRDİ

Öncelikle Vincent Aboubakar'ı kadrosunda tutmak isteyen yönetim, net bir sonuca ulamaşamadı. Oyuncunun bonservisini için Lorient ve Porto ile henüz anlaşma sağlanamadı. Bu durum üzerine listesindeki diğer adaylara yönelen siyah-beyazlılar, rotasını Meksika'ya çevirdi

3 MİLYON EUROYA TAMAMLANMAK İSTENİYOR

Tigres'de forma giyen Andre Pierre Gignac için görüşmeler yoğunlaşırken, Meksika ekibi ile Fransız futbolcunun bonservisi konusunda pazarlıklar başladı. Gignac'ın Tigres ile 1 yıl daha sözleşmesi olması nedeniyle yüksek bir bedel ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, transferi 3 milyon Euro karşılığında tamamlamayı düşünüyor.

Kulüpler arasında anlaşma sağlanması durumunda 31 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

34 GOL ATTI

2015 yılında Meksika'nın Tigres takımına transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, Güney Amerika futboluna kısa sürede uyum sağladı. İlk sezonunda 46 maçta 34 gol atan Gignac, geçen sezon 49 maçta 25 kez fileleri havalandırdı.