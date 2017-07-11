Beşiktaş Gökhan'la yollarını resmen ayırdı

Gökhan İnler'in Beşiktaş kariyeri kısa sürdü...

Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli futbolcuyla yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Yapılan açıklama şöyle; "Profesyonel futbolcumuz Gökhan İnler ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gökhan İnler'in adı Türk takımlarının dışında Atalanta ile anılıyordu...

BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU GÖKHAN İNLER

Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gökhan İnler ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırdığımızı üzülerek duyuruyoruz.Teşekkürler Beşiktaş'ın çocuğu Gökhan İnler."