Beşiktaş Gustavo Gomez'i kiralayacak

Beşiktaş'ta stoper hareketliliği yaşanıyor...

Siyah-beyazlılar, Milan’ın stoperi Gustavo Gomez için kiralık teklifinde bulundu.

24 yaşındaki Paraguaylı oyuncu için yapılan görüşmelerin oldukça olumlu geçtiği öğrenildi.

MARCELO'NUN YERİNE ALINACAK

Gomez, sağ ayaklı stoper olduğu için Marcelo’nun gitmesi durumunda takıma dahil edilecek.

Lyon'un Marcelo için siyah-beyazlı kulübe yaptığı teklifin 8 milyon euro (1 milyon euro bonus) olduğu ifade edildi.

MİLAN'DA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Geçen sezon da Beşiktaş'ın transfer radarında olan Gustavo Gomez, tercihini Milan'dan yana kullanmış ve İtalyan ekibine 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle imza atmıştı.

Bu sezon Milan'da fazla forma şansı bulamayan Gustavo Gomez, 19 maçta forma giyerken 1170 dakika sahada kaldı.