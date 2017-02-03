Beşiktaş hafta içi maçlarında F.Bahçe'yi 3'e katladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'de sezonun geride kalan haftalarında pazartesi günleri maç oynamalarının tribünlerini etkilediği iddiasıyla isyan etmiş ve Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

KARTAL F.BAHÇE'Yİ 3'E KATLADI

Beşiktaş hafta sonu 29 bin 460, hafta içi ise 26 bin 665 kişiye oynarken, Fenerbahçe ise hafta sonu 22 bin 859, hafta içi ise 7 bin 946 kişinin önünde oynadı.

GALATASARAY DA SEYİRCİ TOPLUYOR

Bu değer Galatasaray'da ise hafta sonu 25 bin 337, hafta içi ise 17 bin 989 oldu ve Galatasaray ile Beşiktaş'ta büyük farklar ortaya çıkmadı.

Fenerbahçe'ye göre Beşiktaş pazartesi maçına 3.3 kat daha fazla taraftar çekerken, G.Saray ise hafta içi maçlarında 2.26 katlık fark attı.