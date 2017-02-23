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Beşiktaş - Hapoel - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 3-1'in rövanşında sahasında Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş - Hapoel - CANLI SKOR
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5' Temsilcimiz Beşiktaş karşılaşmaya taraftarının da desteğiyle etkili başladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı konuk ediyor.

Rakibiyle deplasmanda yaptığı ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan siyah-beyazlı takım, bu avantajı kullanarak adını üst tura yazdırmayı hedefliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Beck, Marcelo, Atınç, Tosic, Gökhan İnler, Necip, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

Hapoel Beer Sheva: Goresh, Turjman, Tzedek, Ghadir, Nwakaeme, Hoban, Ben Sahar, Broun, Ohayon, Soares, Ogu

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