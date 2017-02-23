Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı hangi kanalda

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Sheva'yı konuk edecek.
Rakibiyle deplasmanda yaptığı karşılaşmayı 3-1 kazanan siyah-beyazlı takım, bu avantajı kullanarak adını üst tura yazdırmayı hedefleyecek.
HANGİ KANALDA?
Saat 21:00'da başlayacak olan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Fabricio, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Necip Uysal, Gökhan İnler, Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Babel, Cenk Tosun
Hapoel Be'er Sheva: Goresh, Bitton, William, Tzedek, Turgeman, Hoban, Ogu, Radi, Melikson, Barda, Nwakaeme