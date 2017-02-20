Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının biletleri satışta

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımı ile 23 Şubat Perşembe günü sahasında yapacağı rövanş karşılaşmasının biletleri satışa çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Arena'da saat 21.00'de başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 300 lira
Kategori 2: 275 lira
Kategori 3: 250 lira
Kategori 4: 225 lira
Kategori 5: 200 lira
Kategori 6: 175 lira
Kategori 7: 110 lira
Kategori 8: 100 lira
VIP: 650 lira
1903 A-E Blok: 650 lira
1903 B-D Blok: 700 lira
1903 C Blok: 750 lira