Beşiktaş antrenmanında gerginlik

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 15 Mayıs Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve şut çalışmalarının ardından iki grup halinde yarı sahada çift kale maç oynadı.
Siyah-beyazlı ekipte, kaval kemiğindeki ağrı nedeniyle tedavisi süren Demba Ba idmanda yer almadı. Atiba Hutchinson, Atınç Nukan ve Tolgay Arslan'a ise takımdan ayrı özel bir çalışma programı uygulandı.
İDMANDA GERGİNLİK
Antrenmanın çift kale maç bölümünde siyah-beyazlı oyuncular Ersan Adem Gülüm ile Caner Erkin arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Ersan'ın sert müdahalesiyle yerde kalan Caner, yapılan faule tepki gösterdi. Ersan'ın da Caner'in üzerine yürüyerek tepki vermesi üzerine, araya antrenör Tamer Tuna girdi.
CANER BUNU SIK SIK YAPIYOR
Yıldız futbolcu geçtiğimiz yıllarda G.Saray ve F.Bahçe formaları giyerken, Bilica ve Arda Turan'la da yumruklaşmaya varan kavgalar yaşamıştı.