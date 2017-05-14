Beşiktaş iki yıldızını Çin'e satıyor

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta, yeni sezon transfer çalışmaları da aynı hızla devam ediyor.

YİNE ÇİN'E SATACAK

Bir yandan yeni takviyelerle takımı güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, diğer yandan da eldeki oyunculara gelen cazip teklifleri değerlendiriyor.

Her fırsatta "satılmayacak oyuncumuz yok" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sezon sonunda büyük ticari başarıya daha imza atmaya hazırlandığı iddia edildi.

Ersan'ı 5.5, Demba Ba'yı 17 milyon euro'ya Çin'e gönderen Orman'ın, Ricardo Quaresma ve Adriano için de Çinliler ile anlaştığı ifade edildi.

İŞTE BONSERVİS BEDELLERİ

Siyah-beyazlı yönetimin, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma için 8 milyon euro, Brezilyalı Adriano içinse 7 milyon euro bonservis bedeli konusunda Çin ekipleriyle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Her iki oyuncu için 15 milyon euro'yu (60 milyon TL) kasaya koymayı planlayan Başkan Fikret Orman'ın asıl büyük başarısının ise, bu paranın tek kuruşunun bile danışmanlık ücreti olarak menajerlerin cebine gitmeyeceği oldu.

Portekizli Quaresma'nın Beşiktaş ile 30 Haziran 2020'ye, Brezilyalı Adriano'nun ise 30 Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.