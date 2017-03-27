Beşiktaş ile F.Bahçe Emre Mor için kapışıyor

Sezon başında 10 milyon Euro'ya Borussia Dortmund'a transfer olan milli futbolcumuz Emre Mor, bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemedi.

Ligin başlarında ilk 11'e gitmekte zorlanan ve genellikle sonradan oyuna dahil olan genç futbolcu için Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenildi.

DORTMUND DA KİRALAMAK İSTİYOR

Son haftalarda iyice gözden düşen ve tribüne yollanan Emre için iki dev kulüp karşı karşıya geldi.

Alman kulübünün de kiralama fikrine sıcak baktığı ve kendisini geliştirmesi için Emre'yi iki kulüpten birisine göndermeyi planladığı belirtildi.

Emre Mor'un ilk golü - İZLE

BEŞİKTAŞ'IN AVANTAJI DEVLER LİGİ

Dortmund'un son 9 hafta kala ligde lider durumda bulunan ve ipi göğüslemesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak olan Beşiktaş'a daha sıcak baktığı öğrenildi.

Alman kulübü, Emre'yi Beşiktaş'a vermesi durumunda sözleşmesine ''Şampiyonlar Ligi'nde her maç oynatılacak'' şeklinde bir madde koydurmayı düşünüyor.

Genç futbolcunun ise hangi takımı seçeceği merak konusu...

Emre Mor'un Karadağ maçındaki şık hareketleri - İZLE