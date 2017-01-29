Beşiktaş ile Konyaspor'un 32. randevusu

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 31 maçtan 17'sini kazandı, 10'unda berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 61 golüne, Konyaspor 27 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 bitti.

SON 10 MAÇTA 3 GALİBİYET

Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 10 lig maçından 3'ünü kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu. Bu arada, iki takım arasındaki 31 lig maçından Konyaspor 11'inde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 15 maçtan 11'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti. Evinde 35 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 9 gol gördü. Bu arada, Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. - Beşiktaş'tan tarihi fark Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı. Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.