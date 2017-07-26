Beşiktaş ile Real Valladolid yenişemedi

Marbella Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında etkili bir oyun sergileyemeyen siyah-beyazlılar, 4. dakikada Jaime Mata'nın golüne engel olamayınca ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Beşiktaş, 55. dakikada Mustafa Pektemek'in kaydettiği golle durumu eşitledi.
77. dakikada Cenk Tosun ile Oğuzhan Özyakup paslaşmasında, Oğuzhan son vuruşu yaptı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Maçın 80. dakikasında Miguel'in golü sonucu belirledi ve maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.