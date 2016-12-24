Beşiktaş ile Trabzonspor arasında transfer görüşmesi

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında transfer pazarlığı yaşanıyor...

KERİM'İ DEĞİL ÖMER'İ VERİRİM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performansının ardından Trabzonspor'un istediği Kerim Frei'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı, yerine bir golcü alınması şartıyla Ömer Şişmanoğlu'nun gidişine ise onay verdiği belirtildi.

TRABZON YUSUF'U VERMEDİ

Taraflar arasında yapılan görüşmeler sırasında Yusuf Erdoğan ismi de gündeme geldi.

Beşiktaşlı idareciler, Trabzonspor'a Yusuf Erdoğan'ın durumunu sordu. Ancak bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki futbolcu için olumsuz yanıt verdi.

14 lig maçında 4 kez fileleri sarsan Yusuf, Trabzon'un en skorer ismi.

MEHMET EKİCİ KARARSIZ

Öte yandan Güneş'in sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'yi istediği, yıldız futbolcunun ise henüz kararını vermediği öğrenildi.