Beşiktaş ilk hazırlık maçında kazanamadı

Beşiktaş, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Nevzat Demir Tesisleri'nde Hollanda 2. Ligi takımı Fortuna Dissard'ı konuk etti.
KAZANAN ÇIKMADI
Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
Beşiktaş'ın gollerini 26. dakikada Sedat Şahintürk, 66. dakikada Atiba Hutchinson ve 75. dakikada frikikten Caner Erkin'den geldi. Hollanda ekibinin sayıları ise 28. dakikada Semedo, 63. dakikada Vidigal ve 86. dakikada Smetts'ten geldi.
Geçen sezonun büyük kısmını sakatlıkla geçiren Caner Erkin, sezonun ilk maçına golle başladı.