Beşiktaş ilk yarının son maçında Gaziantep'i mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Gaziantepspor kozlarını paylaştı.
KARTAL ABOUBAKAR'LA GOLÜ BULDU
Beşiktaş'ın hakimiyetinden geçen ilk yarıda siyah beyazlılar aradığı golü 41. dakikada buldu. Hutchinson'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar, sol ayağıyla uzak direğe doğru vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu.
Kamerunlu golcü ilk yarının skorunu belirlerken konuk takım Ghillas'ın bir pozisyonu dışında Beşiktaş'ın kalesinde etkili olamadı.
OĞUZHAN PENALTIDAN YARARLANAMADI
İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım Ghillas ile girdiği peşpeşe pozisyonlardan yararlanamadı. Hücumda istediği performansı sergilemeyen Kartal, 77. dakikada farkı ikiye çıkarma fırsatı yakaladı.
Aboubakar ceza sahasında Barış ile girdiği hava topu mücadalesinde yerde kaldı ve maçın hakemi Serkan Çınar penaltıya hükmetti. Beyaz noktanın başına geçen Oğuzhan'ın vuruşunu Gökhan Değirmenci çıkardı.
BEŞİKTAŞ LİGİN İLK YARISNI 2. SIRADA TAMAMLADI
Siyah beyazlılar bu galibiyetle ligin ilk yarısını 35 puanla 2. sırada tamamladı. Gaziantepspor ise 11 puanda kaldı.