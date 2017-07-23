Beşiktaş İspanya'ya gitti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlık çalışmaları kapsamında İspanya'ya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla İspanya'ya giden siyah-beyazlı kafilede Pepe ve Ricardo Quaresma yer almadı. Portekizli futbolcular, kadroya İspanya'da dahil olacak.
3 HAZIRLIK MAÇI YAPACAKLAR
İspanya'nın Marbella şehrinde kamp yapacak Beşiktaş, İspanyol ekipleriyle 3 hazırlık maçı oynayacak. Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda 25 Temmuz Salı günü karşılaşacak siyah-beyazlılar, 27 Temmuz Perşembe günü de aynı statta Las Palmas ile mücadele edecek.
Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real Betis'le oynayacağı hazırlık maçıyla İspanya kampını tamamlayacak ve Türkiye'ye dönecek.