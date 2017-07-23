Ensonhaber.com'a dön

Beşiktaş İspanya'ya gitti

Siyah-beyazlılar, İspanyol ekipleriyle 3 hazırlık maçı yapacak

Yorum Yap

Beşiktaş İspanya'ya gitti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlık çalışmaları kapsamında İspanya'ya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla İspanya'ya giden siyah-beyazlı kafilede Pepe ve Ricardo Quaresma yer almadı. Portekizli futbolcular, kadroya İspanya'da dahil olacak.

3 HAZIRLIK MAÇI YAPACAKLAR

İspanya'nın Marbella şehrinde kamp yapacak Beşiktaş, İspanyol ekipleriyle 3 hazırlık maçı oynayacak. Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda 25 Temmuz Salı günü karşılaşacak siyah-beyazlılar, 27 Temmuz Perşembe günü de aynı statta Las Palmas ile mücadele edecek.

Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real Betis'le oynayacağı hazırlık maçıyla İspanya kampını tamamlayacak ve Türkiye'ye dönecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM