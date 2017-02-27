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Beşiktaş kasayı doldurdu

Beşiktaş, taraftar organizasyonu ile ortalamanın 4 katı ürün satışı gerçekleştirdi.

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Beşiktaş kasayı doldurdu

Beşiktaş Kulübü, taraftar organizasyonu ile hafta sonu Kartal Yuvası'ndan ortalamanın 4 katı fazla satış gerçekleştiğini açıklayarak, taraftarlara teşekkür etti.

4 KATI ŞATIŞ YAPILDI

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "25-26 Şubat tarihlerinde büyük taraftarımızın özveri ve dayanışma duygusu ile düzenlediği organizasyonla e-ticaret sitemiz ve Türkiye genelinde tüm Kartal Yuvası mağazalarımızda ortalamanın 4 katı satış gerçekleşmiştir. Şanlı taraftarımıza teşekkür ederiz" denildi.

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