Beşiktaş - Kasımpaşa - CANLI SKOR

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80' Mücadelede son 10 dakiakaya girilirken siyah-beyazlılıların 4-1'lik üstünlüğü devam ediyor.

73' Beşiktaş 4. golden sonra rahat bir oyun sergiliyor. Kasımpaşa ise hızlı ataklar arıyor.

65' GOL... Beşiktaş 4-1 Kasımpaşa (Babel)

Sağ kanattan Quaresma'nın içeri yaptığı ortaya topu iyi takip edip vuran Babel skoru 4-1'e getiren golü kaydetti.

61' Quaresma'nın sağ kanattan ortadaki Oğuzhan'a verdiği pası alan siyah beyazlı ekibin kaptanı, boştaki Aboubakar'ı gördü. Aboubakar'ın yakın mesafeden zayıf vuruşunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.

55' Beşiktaş Talisca'nın golünden sonra da önde baskı yapıyor ve Kasımpaşa'nın rahat çıkmasına izin vermiyor.

49' GOL..Beşiktaş 3-1 Kasımpaşa (Talisca)

Aboubakar ceza sahası içine kaçan Talisca'ya muhteşem bir pas verdi. Talisca da tek vuruşla harika bir gol atıp bu pası asiste çevirdi.



46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa

42' İlk yarıda son dakikalara girilirken Beşitaş'ın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor.

32' PENALTI! Beşiktaş penaltı atışı kullanacak. GOL... Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa (Quarema)

26' Quaresma'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselerek kafayı vuran Aboubakar'ın şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

20' Beşiktaş ceza sahasına gönderilen uzun topa Castro dokunamadı. Top Fabri'nin ellerinde kaldı. Dönen topta hızlı çıkan Beşiktaş'ta Quaresma'nın sağ kanattan arka direğe gönderdiği topa vuran Aboubakar'ın kafa vuruşunda Ramazan gole izin vermedi, dönen topa Aboubakar yine vurdu top üstten auta gitti.

16' Kasımpaşa pas yaparak oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışıyor. Beşiktaş ise baskıyla kaptığı topları kanatlara açarak pozisyon arıyor.

10' Gollerle başlayan maçta, tempo oldukça yüksek.

4' GOL... Beşiktaş 1-1 Kasımpaşa (Eduok)

Kasımpaşa'nın sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında topu alan Samuel Eduok ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.



2' GOL... Beşiktaş 1-0 Kasımpaşa (Aboubakar)

Sol kanattan Oğuzhan'ın getirip ceza sahasına girerken pasını verdiği Aboubakar ver-kaç sonrasında topu ağlarla buluşturdu.



1' Mücadelede Kasımpaşa'nın vuruşuyla başladı.

İki haftadır yaşadığı puan kayıplarına Bursaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek nokta koyan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı yenerek son 2 haftaya avantajlı girmeye çalışacak.

Süper Lig'de 32. hafta maçları öncesi 68 puanı olan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Talisca, Ryan Babel, Aboubakar

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Castro, Tunay, Eduok, Batuhan