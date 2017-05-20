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Beşiktaş-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek. 20 Mayıs Cumartesi saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ AVANTAJ PEŞİNDE

İki haftadır yaşadığı puan kayıplarına Bursaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek nokta koyan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı yenerek son 2 haftaya avantajlı girmeye çalışacak.

Süper Lig'de 32. hafta maçları öncesi 68 puanı olan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. Mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Aboubakar

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Vasil, Abdullah, Sadiku, Castro, Guanca, Eduok, Hasan

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