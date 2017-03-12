Beşiktaş - Kayserispor - CANLI SKOR

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49' Beşiktaş ikinci yarıya etkili başladı. Siyah-beyazlılar Talisca ve Tolgay'la pozisyonlara girdi ancak bu fırsatlardan yararlanamadı.
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu :Beşiktaş 0-0 Kayserispor
40' Gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunu kaleci Ahamada çıkardı.
37' Kayserispor oyunda yeniden dengeyi sağladı. Sarı-kırmızılılar orta sahada pas yaparak Beşiktaş'ın baskısını kırdı.
31' Beşiktaş bu dakikalarda oyunu Kayseri yarı sahasına yıktı ve kanat organizasyonlarıyla pozisyon arıyor.
25' Kayserispor tehlikeli geldi. Varela'nın sol kanattan ortasında Fabri topu alamadı. Sonrasında topu önünde bulan Umut geriden gelen Deniz'e pasını verdi. Deniz'in vuruşunda Atiba topu çizgiden çıkardı.
20' Kayserispor golü buldu ancak pozisyon ofsayt. Gelişen atakta Varela'nın sol kanattan ortasında Umut kafayla topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt.
15' Aboubakar, savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kalecide kaldı.
10' Gelişen Kayserispor atağında Deniz'in sol kanattan ortasında Beşiktaş savunması topu karşıladı. Maçta tempo oldukça yüksek.
5' Aboubakar'la bir pozisyona giren siyah-beyazlılar, karşılaşmaya taraftarının da desteğiyle etkili başladı.
1' Mücadele başladı.
Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Karşılaşıyor.
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, topladığı 53 puanla en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde lider durumda bulunuyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçen ve ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı yitirmeyen Kayserispor ise 26 puanla haftaya 14. basamakta girdi.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Beck, Tosic, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Aboubakar, Cenk Tosun
Kayserispor: Ahamada, Levent, Kana Biyik, Mabiala, Erkan, Rotman, Lawal, Varela, Deniz, Welliton, Umut Bulut