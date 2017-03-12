1 Beşiktaş - Kayserispor - CANLI SKOR Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

2 F.Bahçe Galatasaray'ı yine yendi Fenerbahçe, dev derbide Galatasaray Odeabank'ı deplasmanda 79-75 yenerek bu sezon rakibini üst üste beşinci kez yenmiş oldu.

3 Başakşehir zirve yarışını sürdürüyor Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

4 Mesut Özil: Türk olmaktan gurur duyuyorum Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Türk kökeninden dolayı gurur duyduğunu bildirdi.

5 Galatasaray E-spor takımı küme düştü Bu sezon kurulan Galatasaray E-spor, AURORA ile oynadığı ilk maçı kaybetti ve küme düştü.

6 F.Bahçeli taraftarlar maç sonu marketi talan etti Alanyaspor maçı sonrası İstanbul'a dönen bir grup F.Bahçe taraftarı, Manavgat'ta bir marketten çaldıklarıyla kaçarken polislere yakalandı.

7 50 yaşındaki Miura'dan galibiyet golü - İZLE Profesyonel anlamda en yaşlı futbolcu unvanına sahip olan 50 yaşındaki Miura, attığı golle takımı Yokohama'ya galibiyeti getirdi.

8 Beşiktaş Oğuzhan'ın değerini belirledi Beşiktaş, Avrupalı kulüplerin takibinde olan Oğuzhan Özyakup ile sözleşme uzatarak serbest kalma maddesini en az 20 milyon Euro yapacak.

9 Fatih Terim İtalyanca konuştu - İZLE Fiorentina'nın davetlisi olarak Floransa'ya giden Fatih Terim gaztecilerle İtalyanca konuştu.