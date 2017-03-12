Beşiktaş - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Karşılaşacak.
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, topladığı 53 puanla en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde lider durumda bulunuyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçen ve ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı yitirmeyen Kayserispor ise 26 puanla haftaya 14. basamakta girdi.
Beşiktaş ile Kayserispor arasında Beşiktaş Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Aboubakar, Talisca, Babel, Cenk Tosun
Kayserispor: Ali Ahamada, Hakan Aslantaş, Kana-Bıyık, Mabiala, Erkan Kaş, Deniz Türüç, Rotman, Lawal, Varela, N'Guemo, Umut Bulut