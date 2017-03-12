Beşiktaş - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

Monaco'nun Bordeuax'yu 2-1 yendiği mücadelede Joao Moutinho, ceza sahası dışından harika bir gol imza attı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligi'nin 24. haftasında Gençlerbirliği'ni Selçuk'un 90'da attığı frikik golüyle 3-2 mağlup etti.

Galatasaray yine son dakikada kazandı

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya Aziz Yıldırım hakeme verdiği tepki damgasını vurdu.

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Yasin Öztekin de İspanya'ya gidiyor

Maaşına zam alamayan ve menajeri Ahmet Bulut ile görüşen Yasin Öztekin'in, Emre Çolak gibi İspanya'ya gidebileceği öğrenildi.