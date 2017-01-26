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Beşiktaş Kayserispor'la berabere kaldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

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Beşiktaş Kayserispor'la berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında Beşiktaş ile Kayserispor Kadir Has Stadı'nda karşılaştı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 20. dakikasında genç oyuncusu Sedat Şahintürk'ün golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Kayserispor'un cevabı gecikmedi ve 25. dakikada Erdem Beytaş, maça tekrar eşitliği getiren golü Beşiktaş ağlarına gönderdi.

MAÇ BERABERE SONUÇLANDI

İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımda yakaladığı net fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

KARTAL'IN RAKİBİ FENERBAHÇE

Daha önce gruptan lider çıkmayı garantileyen Beşiktaş, bu sonuçla D Grubunu 14 puanla lider tamamladı ve Fenerbahçe'nin son 16'daki rakibi oldu. 8 puanla grubu ikinci sırada tamamlayan Kayserispor ise Gençlerbirliği ile eşleşti.

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