Beşiktaş Kerim Frei transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü'nden dün yapılan açıklamada Kerim Frei'ın İngiltere Championship takımlarından Birmingham City'e transfer olduğunu açıklamıştı.

BONSERVİS BEDELİ 2 MİLYON 25O BİN EURO

Siyahlı-beyazlı kulüpten bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) yapılan açıklamda ise, ''Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncunun sözleşmesi boyunca; Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro Birmingham City'de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

ÖZVERİYLE MÜCADELE ETTİ

Ayrıca Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinde de Kerim Frei için bir mesaj yayımlandı. Kerim Frei’ye teşekkür ederiz başılıklı mesajda, ''Beşiktaşımıza hizmet eden, özverisiyle ve karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Kerim Frei ile yollarımız ayrıldı. 3.5 sezondur formamızı terleten Kerim Frei, 109 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele etti. Kerim Frei’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz. Saygılarımızla'' sözlerine yer verildi.