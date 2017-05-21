Beşiktaş Kulübü olağan idari ve mali genel kurulu İstanbul'da bulunan Akatlar Arena'da yapıldı.

İHRAÇLAR SIRASINDA KAVGA ÇIKTI

Disiplin kuruluna sevk edilen üyelerin ihraç edilmesinin kabulünden sonra başlayan tartışmada güvenlik araya girdi.

Beşiktaş kongresinde kavga çıktı - İZLE

YUMRUKLAŞTILAR

Beşiktaş mali kongresinde bugün görüşülecek konular arasında yer alan üyeler Ozan Biber, Okan Başaran ve Ahmet Gelberi'nin ihraç edilmesi konusunun oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

GÜVENLİK ARTIRILDI

Üyelerden biri ihraçların ardından divan başkanından söz istedi ancak divan başkanı izin vermeyince birden ortalık karıştı.

Bu sırada güvenlik güçleri araya girerken, yönetim kurulu, divan kurulu ve denetim kurulunun olduğu bölümde güvenlik arttırıldı.

KAVGAYA SEBEP OLAN MADDE

Siyah‐beyazlı kulübün kongresinde kavgaya sebep olan madde şu şekilde:

"Derneğimizin 24839 sicil numaralı üyesi Ahmet Gelberi, 23267 sicil numaralı üyesi Ozan Biber, 26452 sicil numaralı üyesi Okan Başaran hakkında BJK Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilmiş kesin çıkarma cezalarının bir kez daha disiplin kurulunca gözden geçirilmesine dair taleplerin Tüzüğün 48/b maddesi uyarınca ele alınması ve oya sunulması."