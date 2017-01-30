Beşiktaş - Konyaspor maçının 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşılaşacak.
Ligde son 3 maçından da galip ayrılan Beşiktaş, evinde ağırladığı Konyaspor'u da mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor.
Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk
Konyaspor: Serkan, Volkan, Vukovic, Skubic, Douglas, Ali Turan, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Milosevic, Rangelov, Bajic