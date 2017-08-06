Beşiktaş-Konyaspor - CANLI SKOR

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40' Beşiktaş gole yaklaştı. Top savunmadan geri döndü. Siyah-Beyazlı futbolcular penaltı bekledi. Hakem devam kararı verdi.
33' GOL... Beşiktaş 0-1 Konyaspor (Traore)
26' Oyunun bu bölümünde Beşiktaş oyunu rakip sahaya yıkmaya başladı.
19' Ricardo Quaresma'nın şutu barajdan geri döndü. Quaresma, atağın devamında sağ ayağının dışı ile vurdu, top direğin hemen yanından auta çıktı.
15' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Takım arkadaşından pası alan Cenk Tosun, topu sağına çekip vurdu kaleci Serkan güçlükle çıkardı.
9' Mücadele oldukça tempolu başladı. Beşiktaş önde baskı kurmak istiyor, Konyaspor ise orta alanda pas trafiği yapmaya çalışıyor.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı ve Süper Kupa maçı başladı.
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Konyaspor, Süper Kupa'yı kazanmak için sahaya çıkıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Babel, Cenk
Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Ali Çamdalı, Medhi, Ömer Ali, Fofana, Traore, Milosevic