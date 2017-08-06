Beşiktaş-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

YENİ SEZONUN İLK KUPASI

Yeni sezonda Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda zorlu bir mücadele verecek Beşiktaş, Süper Kupa'yı alarak 2017-2018'e moralli başlamayı hedefliyor.

Türkiye Kupası sahibi Konyaspor da tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.

PEPE VAR TALİSCA YOK

Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri de görev almaları halinde Beşiktaş formasıyla ilk resmi maça çıkma şansını yakalayacak. Beşiktaş, sezon öncesi şu ana dek Pepe, Orkan Çınar ve Alvaro Negredo transferlerini gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, maçta savunmanın göbeğinde Pepe'ye görev vermesi bekleniyor. Siyah-beyazlı ekiple yeni sözleşme imzalayan Negredo'nun karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Anderson Talisca, bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın gerekli evrakları göndermemesi nedeniyle lisansı henüz çıkarılamadığı için karşılaşmada oynayamayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş; Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Babel, Cenk

Konyaspor; Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Eren, Ali Çamdalı, Baurabia, Ömer, Traore, Milosevic, Ezekiel