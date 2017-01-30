Beşiktaş Konyaspor'a 5 attı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk etti.

KARTAL ÇOK HIZLI BAŞLADI

Beşiktaş karşılaşmaya fırtına gibi başladı. Özellikle kanatlardan gelen siyah-beyazlılar golü de Talisca'nın kanattan gelip yaptığı ortaya Babel'in kafa vuruşuyla buldu.

Baskısına devam eden Kartal'ın 2. golü Oğuzhan'dan geldi. Quaresma'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuzhan yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve ilk yarının sonucunu tayin etti.

CENK HAT-TRİCK YAPTI

Kartal ikinci yarıya da etkili başladı. Hızlı gelişen atakta Babel sol kanattan topu taşıdıktan sonra ceza sahasındaki Cenk'i topla buluşturdu. Kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Cenk dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu golden 5 dakika sonra Cenk bir gole daha imza attı. Quaresma'nın arka direğe kestiği ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Cenk topu bağlarla buluşturdu ve farkı 4'e çıkardı. Konyaspor'un tek golünü ise Tosic kendi kalesine attı. Savunma arkasına atılan topu kesmek isteyen Sıpr oyuncu meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

83. dakikada sahneye çıkan Cenk penaltı atışından topu ağlarla buluştursu ve hat-trick yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 5-1 sona erdi.

FENER'E GÖZDAĞI

Öte yandan Beşiktaş, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde rakibine gözdağı vermiş oldu.