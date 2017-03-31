Beşiktaş Kulübü Ekrem Dumanlı'yı ihraç ediyor

Galatasaray'ın FETÖ'cü üyeleri ihraç etmesinin ardından Beşiktaş da düğmeye bastı.

Siyah beyazlıların, FETÖ ile bağlantısı olan kongre üyeleri için devletin ilgili makamları ile iş birliğine gittiği ve üyelik iptalleri için harekete geçtiği öğrenildi.

EKREM DUMANLI İHRAÇ EDİLECEK

FETÖ üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan ve kaçak olan Zaman gazetesi eski yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın kulüple ilişkisi kesilecek.

KALKAVAN DA LİSTEDE

Dumanlı'nın yanı sıra halen kaçak olan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski yönetici İhsan Kalkavan da listede...

TARAFTARLARDAN ŞİMDİYE KADAR NİYE ATILMADI TEPKİSİ

Konu hakkında kulüp yönetimi ve sicil kurulunun bir çalışma yaptığı bildirildi. Bu arada sosyal medyadan da, "Bu isimler neden hala atılmadı!" eleştirisi yönetime yapıldı.