Beşiktaş Kulübü'nden kaptanlık açıklaması

Siyah-beyazlı yönetim, olaylı derbinin ardından kaptanlığı sorgulanan Oğuzhan Özyakup'a sahip çıktı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

KAPTANIMIZ OĞUZHAN'DIR

Bugün bazı basın kuruluşlarında, isim verilmeden yöneticilerimize atfen 'Kaptanlığı Kaldıramadı', 'Kaptanlık Tartışması' gibi başlıklarla haberler yapıldığı görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin sohbetlerde bu ifadelerde bulunduğu iddiası asılsızdır ve yapılan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz süreçte, Yönetimimiz ve taraftarımızın her zaman güvendiği kaptanımız Kaptanımız Oğuzhan Özyakup ile ilgili çıkan haberlere camiamızın itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK