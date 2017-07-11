Beşiktaş Kulübü'nden şehidin ailesine ev yardımı

Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçtan sonra PKK tarafından düzenlenen alçak terör saldırısında 46 kişi şehit olmuştu.

Bu şehitlerden biri de Beşiktaş Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'ydu. Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan ve Kartal Yuvası'nda işe girmek için büyük uğraş veren Tunç'un şehit edilmesiyle, yürek yakan hikayesi de ortaya çıktı.

Beşiktaş yönetimi günlerce hastanelerde, morglarda şehitlerinin yardımına koştu, yakınlarının acılarını paylaştı. Sıkıntılarıyla yakından ilgilendi.

AÇIKLAMAYI BAŞKAN ORMAN YAPTI

Tunç Uncu'nun cenaze töreninde ortaya çıkan drama bir de oturduğu evin harabe görüntüleri eklenince, Beşiktaş yönetiminden tarihi bir jest geldi. Başkan Fikret Orman, "Tunç Uncu kardeşimizin ailesine yardım yapılmasıyla ilgili bir talep vardı. Ailesiyle tanıştık ve onlara ev almaya karar verdik. Gidenleri geri getiremiyoruz" açıklaması yapmıştı.





ANNE BEYLİKDÜZÜ'NDE EV BEĞENDİ

Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi ev sözünü hemen yerine getirmek istiyordu. Ancak Tunç Uncu'nun annesi Beylikdüzü'ndeki bir siteden ev beğendi. Ev yapım aşamasında olduğu için bir süre beklenmek durumunda kalındı. Beşiktaş yönetimi de bu evin satın alınması için karar verdi ve taksitlerini ödemeye başladı. Bu defa da evin tapusunun kimin üzerine olacağı sorunu ortaya çıktı. Beşiktaş yönetimi bu konuda da hassas davrandı.

YÖNETİM KARARIYLA TAPU ANNEYE

Yönetim evin tapusunun, anne Kadriye Uncu'nun adına tescil edilmesini kararlaştırdı. Bu yapılırken aileden de gerekli onaylar alındı. Beşiktaş yönetimi önümüzdeki günlerde yapacağı toplantılarda, konuyu yönetim kurulu defterine de kayıt olarak düşecek ve Tunç Uncu'nun annesine tapu teslim edilecek.





HAİN SALDIRIDA 44 KAYIP

Alçak terör örgütü PKK'nın 10 Aralık'ta saat 22.29'da düzenlediği hain saldırılarda 38'i emniyet mensubu ve 8'i sivil olmak üzere 44 kişi şehit düştü. Bu alçak saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin de öldüğü saldırı tarihe, "Beşiktaş saldırısı" olarak geçti. Bu olayda yaşamını yitiren sivillerden biri de Kartal Yuvası çalışanı, Tunç Uncu'ydu.





