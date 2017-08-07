Beşiktaş kupada 11 yıldır kazanamıyor

Süper Kupa'da bu sezon dahil olmak üzere 5 kez mücadele eden siyah-beyazlı ekip, sadece bir kez kupayı müzesine götürebildi.

7 Süper Kupa'da yer alan Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ile en çok bu organizasyonda maç yapan Beşiktaş, 4 kez rakiplerine mağlup oldu.

2006'daki ilk kupayı kazanan siyah-beyazlılar; 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki organizasyonlarda kupayı alamadı.

11 YILDIR KAZANAMIYOR

Bu sezonki Süper Kupa'yı Atiker Konyaspor'a kaptıran Beşiktaş'ın hasreti 11 yıla çıktı. Kupayı 2006'da alan siyah-beyazlılar, 11 yılda 4 kez daha mücadele ettiği organizasyonda rakiplerine mağlup oldu.

Beşiktaş, bir başka hasreti de Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşıyor. Bu kupayı son olarak 2010-2011'de alan siyah-beyazlı ekip, 6 sezondur organizasyonda istediği hedeflere ulaşamadı.