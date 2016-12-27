Beşiktaş kupada gruptan çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Trabzonspor kafilesi tesislere dönüş sırasında şok bir olay yaşadı.

Beşiktaş, Boluspor'u kupada 2-0 yenerek puanını 10'a çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sakatlıktan dönen Talisca kafayla gol attı.

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En çok Beşiktaş penaltı kazandı Bursaspor hiç kazanmadı

Süper Lig'in ilk yarısında 7 kezle en çok Beşiktaş penaltı kazanırken, Bursaspor hiç penaltı kazanamadı.