Beşiktaş kupada gruptan çıktı

Beşiktaş, Boluspor'u kupada 2-0 yenerek puanını 10'a çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sakatlıktan dönen Talisca kafayla gol attı.

Beşiktaş kupada gruptan çıktı
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Ziraat Türkiye Kupası, D Grubu 4. maçında Beşiktaş evinde Boluspor'u konuk etti.

TALISCA GOLLE DÖNDÜ

Siyah-beyazlılarda son maçını 28 Ekim'de Gençlerbirliği'ne karşı oynayan Talisca Boluspor maçıyla sahalara döndü.

Yaklaşık 2 ay sonra tekrar resmi bir maçta forma giyen Brezilyalı 34. dakikada Olcay Şahan'ın kullandığı kornerde topu ağlara gönderdi.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş 1-0 Boluspor GOL: Talisca - İZLE

SKORU ÖMER BELİRLEDİ

İkinci yarıda ise Ömer Şişmanoğlu 72. dakikada yine Olcay Şahan'ın pasında topu ağlara gönderdi.

Beşiktaş 2-0 Boluspor GOL: Ömer Şişmanoğlu - İZLE

KARTAL GRUPTAN ÇIKTI

Karşılaşma 2-0'lık skorla sona ererken D Grubu'nda puanını 10'a çıkaran Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmayı garantiledi.

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