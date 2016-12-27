Beşiktaş kupada gruptan çıktı

Ziraat Türkiye Kupası, D Grubu 4. maçında Beşiktaş evinde Boluspor'u konuk etti.
TALISCA GOLLE DÖNDÜ
Siyah-beyazlılarda son maçını 28 Ekim'de Gençlerbirliği'ne karşı oynayan Talisca Boluspor maçıyla sahalara döndü.
Yaklaşık 2 ay sonra tekrar resmi bir maçta forma giyen Brezilyalı 34. dakikada Olcay Şahan'ın kullandığı kornerde topu ağlara gönderdi.
İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Beşiktaş 1-0 Boluspor GOL: Talisca - İZLE
SKORU ÖMER BELİRLEDİ
İkinci yarıda ise Ömer Şişmanoğlu 72. dakikada yine Olcay Şahan'ın pasında topu ağlara gönderdi.
Beşiktaş 2-0 Boluspor GOL: Ömer Şişmanoğlu - İZLE
KARTAL GRUPTAN ÇIKTI
Karşılaşma 2-0'lık skorla sona ererken D Grubu'nda puanını 10'a çıkaran Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmayı garantiledi.