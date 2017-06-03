Beşiktaş kutlamalarında 2 taraftar yaralandı

Beşiktaşlı futbolcu ve taraftarların tekne turu sırasında iki tekne birbirine çarptı. Teknelerden birinden bacaklarını sarkıtarak oturan 2 genç yaralandı.
Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'nda yaptığı tekneli kutlama sırasında taraftarların bulunduğu 2 tekne birbirine çarptı.
2 TARAFTAR AMELİYATA ALINDI
Teknelerden birinin kenarında oturan 2 taraftar bacaklarından yaralandı. Kaza saat 13.30 sıralarında Beşiktaş açıklarında meydana geldi. Beşiktaş takımının bulunduğu tekneye taraflarlar da çok sayıda tekneyle eşlik ediyordu.
İddiaya göre yakılan meşaleler nedeniyle teknelerden birinin kaptanı yandaki tekneyi fark etmedi. Tekneler birbirine çarparkan teknelerden birinin kenarında bacaklarını sarkıtarak oturan iki taraftar yaralandı.
Samet Bakan (31) ve Özlem Gelgüzel (30) tekneyle Ortaköy iskelesine götürüldü. Yaralı gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki yaralının ameliyata alındığı öğrenildi.