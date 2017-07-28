Beşiktaş Las Palmas'tan 4 yedi

Yeni sezon öncesi kamp ve hazırlık maçları için İspanya'nın Marbella kentinde bulunan Beşiktaş, İspanya La Liga'da mücadele eden Las Palmas ile Marbella Belediye Stadı’nda hazırlık maçı yaptı.

TEK GOL TOSİC'TEN

41. dakikada Tosic'in attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri; 53'te Jonathan Viera, 67'deErik Exposito, 75'te Momo ve 84'te Benito Ramirez kaydetti.

Teknik direktör Şenol Güneş, Las Palmas karşısına ideal onbire yakın bir kadro ile çıktı. Kalede Tolga Zengin yer alırken savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Tosic, Mitrovic ve Adriano'dan oluştu.

Atiba, Tolgay, Babel, Oğuzhan ve Caner'den oluşan orta sahanın önünde forvet olarak Cenk Tosun görev yaptı. Önceki maçlarda sol önde oynayan Adriano bu kez savunmada, Caner ise sol açık pozisyonunda oynadı.

Günde çift idman yapmanın etkisi karşılaşmanın ilk yarısında net bir şekilde hissedilirken, sahada tıpkı Valladolid maçında olduğu gibi temposuz bir oyun vardı.