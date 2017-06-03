Beşiktaş Leiva ile görüştü

Beşiktaş’ın kurmayları, Liverpool’da forma giyen ve bu sezon sonunda da sözleşmesi sona eren Leiva için direkt futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

BREZİLYALI İSİMLERDEN REFERANS ALDI

Taraflar arasındaki görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği ve 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun da Beşiktaş’a sıcak baktığı ifade edildi.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun, Kara Kartal’ın Brezilyalı oyuncuları Marcelo, Adriano ve Talisca’dan, İstanbul ve kulüp hakkında son derece olumlu referanslar aldığı ancak henüz kesin kararını vermediği bildirildi.

Leiva’ya, Premier Lig’de bazı kulüplerin de teklifte bulunduğu, onun bunları da değerlendirerek bir sonuca varmayı istediği ifade edildi.