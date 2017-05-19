Beşiktaş Lens için ilk adımı attı

Süper Lig'de şampiyonluk için gerisayıma başlayan Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin gündeminde Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Lens var.

SUNDERLAND İLE TEMAS KURULDU

Beşiktaş yönetimi Fenerbahçe'de kalma ihtimali giderek azalan Jeremain Lens için Sunderland kulübü ile ilk teması kurdu. İngiliz kulübüne satış opsiyonlu olarak kiralama teklifi yapan Beşiktaş'a henüz net bir cevap verilmedi.

Hollandalı oyuncu için sezon sonunda futbolcu ile yapılacak görüşmeden sonra karar verilmesi bekleniyor. Bu sezon Premier Lig'den düşen Sunderland 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Lens'i iyi bir bonservis bedeline satmayı planlıyor. Bu durum ise Finansal Fair Play kısıtlamaları nedeniyle bonservis ödemek istemeyen Siyah-Beyazlı yönetimin işini zorlaştırıyor.

GELECEK HAFTA YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Lens hakkında yönetimle yaptığı görüşmede "Lens iyi bir oyuncu. Eğer gelecek sezon kadroya katmayı düşünürseniz benim açımdan bir sorun yok. Kulübünü ve oyuncuyu ikna edin" dediği öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi'nin Sunderland ile gelecek hafta bir görüşme daha yaparak bu transferdeki ayrıntıları masaya yatıracağı öne sürüldü.

AYKUT KOCAMAN'IN RAPORU OLUMSUZ

Teknik direktör Aykut Kocaman da Lens ile ilgili görüşlerini Fenerbahçe yönetimiyle paylaştı. Başarılı çalıştırıcının yönetime; "Lens iyi ama çok özel değil, maliyeti yüksek olursa alınmasına gerek yok" raporunu sunduğu öğrenildi.