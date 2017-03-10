Beşiktaş Tolgay'ı verip Lens'i alacak

Olympiakos-Beşiktaş maçını Sunderlandli gözlemcilerin, Tolgay Arslan nedeniyle yakından takip ettiği iddia edildi.

TRANSFER PLANI BELLİ

26 yaşındaki gurbetçi oyuncunun ilk 45 dakika oynadığı maçı Sunderlandli gözlemcilerin izlediği, daha önce de Tolgay Arslan'ı takip altına aldıkları belirtildi. Lens'i transfer etmek isteyen Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, Tolgay'a talip olan Sunderland ile Lens-Tolgay takasına sıcak bakıyor.

TOLGAY-LENS TAKASI

İngiliz basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın Jeremain Lens için daha önce Sunderland ile görüştüğü ve iki oyuncunun takaslanarak transferin gerçekleşme ihtimali bulunduğunun altı çizildi.

Beşiktaş'ın Ocak 2015'te 450 bin euro bonservisle kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 4 asist yaptı.

19 puanla Premier Lig'in son sırasında yer alan Sunderland, kalan 11 haftada 6 puanlık farkı kapatarak kümede kalma savaşı verecek.