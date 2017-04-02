Beşiktaş liderliği sağlama aldı

Spor Toto Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

En yakın takipçisi Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar mücadeleye oldukça istekli başladı.

MAÇ TEMPOLU BAŞLADI

Mücadelenin ilk bölümlerinde iki takım da birbirini orta alanda tarttı. Ancak ilerleyen dakiakalarda taraftarının da desteğini alan Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu.

FABRİ OYUNDAN ÇIKTI

Dakikalar 42'yi gösterireken tehlikeli gelişen Gençlerbirliği atağında golü engellemek için kendini siper eden Fabri, gözüne gelen top sonrası sakatlandı ve yerini Tolga Zengin'e bıraktı.

(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)

GOL OĞUZHAN'DAN GELDİ

İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildikten sonra baskısını iyice artıran Beşiktaş, 45+5'te golü buldu. Ceza sahasında yaşanan karambolün ardından topu önünde bulan Oğuzhan meşin yuvarlağı filelere göndermekte zorlanmadı. İlk yarı bu golle sonuçlandı.

TALİSCA VE BABEL FARKI AÇTI

İkinci yarıya skor avantajıyla başlayan siyah-beyazlılar, orta sahada pas trafiği yaparak oyunun hakimiyetini ele aldı. Karşılaşmanın 61. dakikasında sahneye bu kez Talisca çıktı. Frikik atışının başına geçen Brezilyalı oyuncu harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve bu sezon 8. golüne imza attı.

85.dakikada siyah-beyazlılar farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan içeri kat eden Babel düzgün bir vuruşla topu kaleciyi avladı. Kalan dakikalarda rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve Başakşehir'le puan farkını 5 çıkararak 58 puana yükseldi.

HAFTAYA TRABZON DEPLASMANI

Öte yandan siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta 2017 yılında mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor'a konuk olacak.