Beşiktaş - Lyon - CANLI SKOR

Ligde lider konumda bulunan Beşiktaş, gözünü Avrupa'ya çevirdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa'da 2-1 yenildiği Lyon'u Beşiktaş Arena'da ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Temsilcimiz Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda 2-1 yenildiği Lyon'u İstanbul'da 1-0 yenerse yarı finale yükselecek. Karşılaşma siyah-beyazlı ekibimizin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanırsa mücadele uzatmalara gidecek, eşitlik yine bozulmazsa yari finale yükselecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Beşiktaş gol yerse tur atlamak için rakibine en az 2 fark atmak zorunda. Her türlü beraberlik veya Lyon galibiyeti Fransız takımını yarı finale taşıyacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk Tosun

Lyon: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel - Gonalons, Tousart - Cornet, Tolisso, Valbuena - Lacazette