UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Lyon maçında rekor kırıldı.

REKOR KIRILDI

Çeyrek final rövanş maçını Beşiktaş 2-1 kazansa da penaltı atışlarında 6-7'lik skorla turu geçen Lyon oldu.

Karşılaşmada atılan toplam 53 şut, bu organizasyonun Avrupa Ligi adını aldığı 2009'dan beri bir maçta ulaşılan en yüksek şut sayısı oldu.

Maçın 120 dakikasında Beşiktaş 25 şut çekti; bunların 9'u kaleyi buldu. Lyon'un ise 28 şutta 9 isabeti vardı. Lyon'un iki, Beşiktaş'ın bir olmak üzere üç şut kale direklerinden döndü.

Bu istatistiklere 120 dakika sonrası seri penaltı vuruşları dahil değil.