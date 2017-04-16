Beşiktaş-Lyon maçının bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'de Beşiktaş Arena'da Fransa temsilcisi O. Lyon ile karşı karşıya gelecek. Biletler 17 Nisan Pazartesi saat 14.00’de satışa sunulacak.
EN UCUZ BİLET 400 LİRA
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle;
Kategori 1 : 400TL
Kategori 2 : 375TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 150TL
Kategori 8 : 140TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 8500TL
1903 C BLOK : 900TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.